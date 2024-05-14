بشرى للحجاج.. الريال السعودي يسجل أدنى مستوى منذ 70 يوما

سجل الريال السعودي أدنى مستوى له منذ 70 يومًا، ووفق آخر تحديث لمنصات البنوك سجل سعر الريال اليوم خلال منتصف التعاملات نحو 12:11 جنيه للشراء و12:56 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد وهو أدنى سعر منذ أعلن أعلن البنك المركزي عن تحريك سعر الصرف للعملات في البنوك مطلع مارس ماضي.

تراجع الريال السعودي لأدنى مستوى

يقول الخبير المصرفي هشام إبراهيم إنَّ تراجع سعر الريال السعودي في البنوك إلى 12:11 جنيه هو تراجع غير مسبوق منذ أكثر من شهرين، وهو بمثابة بشرى خير للحجاج الذين يتوافدون على البلد الحرام خلال الأيام المقبلة لأداء فريضة الحج.

«الوطن» تنشر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2024 خلال منتصف التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.54 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.53 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.34 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، في بنك cib.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.52 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.53 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.