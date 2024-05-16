«تراجع جديد».. سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16 -5- 2024، حالة من التراجع خلال ختام التعاملات، ليسجل في البنك المركزي المصري 12.43 جنيه للشراء، و12.45 جنيها للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصري 12.48 جنيها للشراء، 12.55 جنيها للبيع، بتراجع بلغت قيمته 8 قروش.

سعر الريال السعودي

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي في البنوك الرسمية، وفق آخر تحديث بمواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 12.43 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

الريال السعودى في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودى في بنك مصر، في نهاية تعاملات اليوم 12.52 جنيه للشراء، و12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصري

حقق سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصري، في ختام تعاملات اليوم الخميس، 12.49 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية خلال تعاملاته الختامية لمستوى، 12.52 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس، و12.53 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

انتهى سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي خلال تعاملاته اليوم عند مستوى 12.55 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

كما سجل سعر الريال السعودى في بنك البركة نحو 12.41 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.