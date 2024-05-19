أسامة كمال: إسرائيل تعالج دائما أزماتها الداخلية بالحرب

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل تعالج دائمًا أزماتها الداخلية من خلال الحرب والافتراء على الضعيف، موضحًا أن الحرب لن تحل أزمات تل أبيب بسبب الضغوط الدولية والإقليمية.

مظاهرات في كل مكان بإسرائيل

وتابع «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن هناك مظاهرات في كل مكان بإسرائيل وما يحدث في تل أبيب يعكس حالة عجز وليس قوة، وفرقة لا وحدة، وليس ثمّة قيادة إسرائيلية قادرة على اتخاذ القرار، فيما يواصل الاحتلال قصف كل الأماكن والتركيز على المدنيين العزل والأطفال والسيدات.

التصعيد الإسرائيلي لم يحقق نتيجة

وشدد على إن إسرائيل ضربت في لبنان وسوريا والعراق وإيران، وكل هذه الضربات لم تحقق نتيجة أن تخرجها من مأزق الحرب في غزة، ولم تدرس تل أبيب خطورة التصعيد ولم تصغ لأي صوت عاقل من الأصوات في العالم.

وأوضح أن كل حلفاء إسرائيل أصبحوا في أزمة معها بسبب هروبها للأمام وزيادتها للمشاكل وتعقيد الأوضاع، مؤكدًا أن تل أبيب أصبحت في أزمة مع نفسها، والمشكلة الآن في الداخل الإسرائيلي أكثر من الخارج، ولم يعد هناك ضوءًا في النفق المظلم: «نتيناهو رمى آخر فرصة في يده على طاولة القمار.. وماذا بعد رفح؟ اكتشوا أنه لم يعد هناك شيء أو حلفاء أو وسطاء».

جنود إسرائيل تضرب في نفسها

وأضاف أن الأخبار تؤكد أن جنود إسرائيل تضرب نفسها بالنيران، وهذه الوقائع تكرر كل فترة، كما أن هناك مظاهرات عديدة في مناطق مختلفة من إسرائيل، وتطالب بصفقة لإطلاق سراح الأسرى، واشتبك المتظاهرين مع الشرطة الإسرائيلية وكان هناك مطالبات بعزل نتنياهو واستقالتهم: «خناقة في إسرائيل ووزير الأمن القومي الإسرائيلي رفع السلاح في وجه المتظاهرين.. خلافات بين نتنياهو وجالانت وجانتس».