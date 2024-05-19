أحمد لاشين: إيران تحولت إلى بطل «إعلاميا».. وصورتها اهتزت في فلسطين

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، إن أحد أعضاء البرلمان الإيراني قال إن الحرب والجهاد على إسرائيل ستعجل من قدوم المهد المنتظر، كما أن خاميني وصف نفسه بـ«سيدنا موسي»، وأن الحرس الثوري هو العصا الخاصة به، وهذا يدل على نوعية الخطاب الذي يقدم للشعب هناك.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج الشاهد على قناة إكسترا نيوز، أنه لأول مرة تظهر إيران على المشهد في مواجهة إسرائيل بسبب الضربات الأخيرة، والنتيجة في النهاية صفر عسكريًا، ورجعنا إلى مرحلة الحرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل.

تحوا إيران لبطل «إعلامي»

ونوه إلى أن النتائج المنتظرة من المواجهة بين إسرائيل وإيران لم نجدها، فتحويل إيران لبطل شعبي في وجه إسرائيل تحول إعلامي فقط، فإيران استطاعت أن تُظهر نفسها أنها قادرة على الفعل وأنها قادرة على إشعال المنطقة إذا أرادت، وهذا ما جعل الولايات المتحدة والغرب يعيدان الحسابات وينظران للموضوع بشكل مختلف تجاه إيران.

الخطاب الإيراني تغير خلال الفترة الأخيرة

وأوضح أن صورة إيران تعرضت لعوامل تعرية في الداخل الفلسطيني، بسبب الضربات الأخيرة بينها وبين إسرائيل، وغضت الطرف عن الضحايا والمصابين، بسبب الضغط من الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الخطاب الإعلامي الإيراني في الفترة الماضية اختلف، في البدايات كان هناك عنصران، الأول في بداية 7 أكتوبر وأزمتها كان المتصدر طوال الوقت قضية غزة والحفاظ علي القضية الفلسطينية والمتاجرة بفلسطين في الداخل الإيراني، وبعدها الحرس الثوري تدخل في الأمر وأصبح متصدرا إعلاميا وسياسيا وبدأ يتكلم عن الدعاية الوطنية والقوي الشمولية لإيران والتخلي عن القضية الفلسطينية».