أستاذ دراسات فارسية: إيران أول دولة في الشرق الأوسط اعترفت بإسرائيل

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن القضية الفلسطينية جزء أصيل من مكون الخطاب السياسي الإيراني.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعترف بدولة إسرائيل كانت إيران، وذلك في عهد محمد رضا بهلوي.

ونوه بأن بعد ذلك حدث خلاف بين نظام الشاه والولايات المتحدة، وبدأت بوادر الثورة التي أطاحت بنظام «بهلوي»، وبعد ذلك وصل التيار الديني للحكم.

وأشار إلى أن اليهود الإيرانين الذين كانوا على صلة كبيرة بإسرائيل، ساهموا في صناعة الثورة الإيرانية المعروفة بـ«ثورة الخميني»، حيث كانوا يشكلون ثقلا كبيرا في إيران.

وتابع أن اليهود في إيران لم يعترضوا على وصول التيار الديني إلى الحكم، مؤكدًا أن العلاقة بين الخميني ويهود إيران كانت قوية.