جمال عبدالجواد: انقسامات إسرائيل الداخلية قد تؤدي لتخفيف الضغط على غزة

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك تزايد في الانقسامات داخل إسرائيل، لافتا إلى أن نتنياهو تصور أن لديه كل الوقت لتنفيذ خطته بقطاع غزة، لكن من الواضح أن الوقت داهمه، وأصبح حجم الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية في تزايد.

وأضاف «عبد الجواد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ هناك تصاعد في حجم المعارضة، والتطورات ستكون الفترة المقبلة، في جبهة السياسة الإسرائيلية الداخلية، مشيرا الى أنَّ هذه الضغوطات التي تتعرض لها إسرائيل، قد تخفف الضغط على غزة.

وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات، أنَّ إسرائيل تعد شعبها بأنها ستحرر الرهائن في رفح الفلسطينية، وتقضي على حماس، لكن هذه الأمنيات والتصورات غير مبنية على حقيقة.

واختتم الدكتور جمال عبد الجواد: «حكومة نتنياهو تُمني نفسها بتحرير الرهائن، والقضاء على قادة حماس في رفح الفلسطينية».