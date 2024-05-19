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«أتزوج أم أجعل أمي تحج؟».. عالم بالأوقاف: بر أمك يفتح لك أبواب الخير

كتب:

منى صلاح
11:25 م | الأحد 19 مايو 2024
الدكتور خالد صلاح، من علماء وزارة الأوقاف

الدكتور خالد صلاح، من علماء وزارة الأوقاف

أجاب الدكتور خالد صلاح، من علماء وزارة الأوقاف، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، على سؤال متصل حول: «لديه مبلغ من المال ووالدته تريد الذهاب للحج أيُهما يفعل؟».

وأوضح «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «خير الفعل والعمل هو بر الوالدين، ولو ساعد والدته في حج بيت الله الحرام سيفتح الله عليه أبوابا من الخير».

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة: «بر الوالدين من أكثر الطاعات تقربا إلى الله وتزيد الرزق وتفتح أبواب الخير».

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