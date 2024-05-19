«أتزوج أم أجعل أمي تحج؟».. عالم بالأوقاف: بر أمك يفتح لك أبواب الخير
كتب:
منى صلاح
11:25 م | الأحد 19 مايو 2024
الدكتور خالد صلاح، من علماء وزارة الأوقاف
أجاب الدكتور خالد صلاح، من علماء وزارة الأوقاف، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، على سؤال متصل حول: «لديه مبلغ من المال ووالدته تريد الذهاب للحج أيُهما يفعل؟».
وأوضح «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «خير الفعل والعمل هو بر الوالدين، ولو ساعد والدته في حج بيت الله الحرام سيفتح الله عليه أبوابا من الخير».
وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة: «بر الوالدين من أكثر الطاعات تقربا إلى الله وتزيد الرزق وتفتح أبواب الخير».