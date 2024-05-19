الرجال أم النساء.. أيهما أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مرض السكري؟

وجدت دراسة أسترالية واسعة النطاق أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بالمضاعفات الرئيسية لمرض السكري، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الساق والقدم والكلى ومضاعفات العين.. فما مدى صحة هذه النتائج؟

دراسة: الرجال أكثر عرضة لمضاعفات مرض السكري

وبحسب ما ورد على موقع «روسيا اليوم»، فقد شملت الدراسة أكثر من 250 ألف شخص يعانون من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، وتابعت تطور المضاعفات الصحية على مدار 10 سنوات، ووجدت الدراسة أن الرجال كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 51%، ومضاعفات الساق والقدم بنسبة 47%، ومضاعفات الكلى بنسبة 55%، مقارنة بالنساء.

وعلى الرغم من أن النساء كن أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات العين عمومًا، فإن الرجال كانوا أكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري، وهو أحد مضاعفات العين الأكثر خطورة.

وقال الباحثون القائمون على الدراسة إن الاختلافات في معدلات المضاعفات بين الجنسين، قد ترجع إلى عوامل بيولوجية وسلوكية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الأسباب الدقيقة، مؤكدين أهمية اتباع نهج أكثر استهدافًا للوقاية من مضاعفات مرض السكري وعلاجها، مع مراعاة الاختلافات بين الجنسين.

سبب ظهور مضاعفات مرض السكري

ونفى الدكتور تامر سليم، استشاري أمراض السكر، تلك النتائج التي توصلت إليها الدراسة الأسترالية حول أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بالمضاعفات الرئيسية لمرض السكري، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الساق والقدم والكلى ومضاعفات العين.

وأضاف «سليم» خلال حديثه لـ«الوطن» أن ظهور مضاعفات مرض السكري تعتمد على مدى التحكم في مستويات السكر: «الكلام خاطئ.. التحكم في السكر هو اللي بيحدد ظهور المضاعفات».