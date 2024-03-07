بعد إصابة الفنانة داليا مصطفى.. ما أعراض مرض السكري؟

بملامح جميلة شق التعب طريقه إليها، ظهرت الفنانة داليا مصطفى، في فيديو قصير لا تتجاوز مدته عدة دقائق، نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أعلنت من خلاله عن إصابتها بمرض السكري من النوع الأول، وهو ما أصاب محبيها بحالة من الحزن، داعيين الله بأن يشفيها.

ونستعرض في التقرير التالي، ما أعراض وطرق الوقاية من الإصابة بمرض السكري، خاصة بعد إصابة الفنانة داليا مصطفى.

أعراض الإصابة بمرض السكري

يعد من أبرز الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بمرض السكري، العطش الشديد وجفاف الفم، فضلًا عن النقص المفاجئ في الوزن والتأخر في التئام الجروح وحكة والتهابات الجلد، وفق ما أوضحته وزارة الصحة والسكان في منشورتها التوعوية، حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووتمثل أعراض الإصابة بمرض السكر، في العطش الشديد، كثرة التبول، الجوع الشديد، تأخر في التآم الجروح، نقص مفاجئ في الوزن، حكة شديدة والتهابات، ألم وتنميل في الأطراف، تعب وإرهاق، حرارة في القدمين، إضرابات في البصر.

طرق الوقاية من مرض السكري

ولتجنب الإصابة بمرض السكر، لابد من اتباع عدة نصائح، حسب ما أوضحه الدكتور صبري الغنام، استشاري الباطنة والسكر، خلال حديثه لـ«الوطن»، منها ممارسة الأنشطة البدنية، إذ تساعد على فقدان الوزن، وزيادة الحساسية نحو الأنسولين، فضلًا عن خفض نسبة السكر في الدم.

ويجب التخلص من الوزن الزائد، وذلك لأنه يحد من خطورة الإصابة بمرض السكر، وخاصة الذين يعانون من تاريخ مرضي عائلي «وراثي»، إذ أنهم أكثر عرضة للإصابة بالسكري، تناول الأطعمة النباتية والغنية بالألياف، التي تمد الجسم بالطاقة، والتي تعمل على تقليل خطر الإصابة بداء السكري.