حزب إرادة جيل يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية الإفريقية

هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، نادي الزمالك، لفوزه بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

وقدّم «مطر» التهنئة باسمه ونيابة عن جميع أعضاء وقيادات حزب إرادة جيل بهذا الفوز والتتويج لفريق نادي الزمالك، والذي يضيف رصيدًا جديدًا من الانتصارات والبطولات إلى الكرة المصرية.

تتويج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية

وهنأ تيسير مطر مجلس إدارة نادي الزمالك ولاعبي الفريق وجهازه الفني وجماهير الزمالك بهذا التتويج الإفريقي، كما قدم التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؛ نظرا للدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لدعم الأندية المصرية.

مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي

وتوج نادي الزمالك بلقب بطل مسابقة كاس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» للمرة الثانية في تاريخه لكرة القدم، بعد تحقيق الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي 1-0، على ملعب القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي.

وسجّل أحمد حمدي الهدف الوحيد للزمالك، بعد مرور ثلاث دقائق من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.