تحقق توقعات عبير فؤاد بفوز الزمالك أمام نهضة بركان.. ماذا قالت؟

فوز كبير وغالٍ حققه الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك أمام نظيره نهضة بركان في المباراة التي جمعتها مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بنتيجة 1-0 ليحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، ويتحقق بعد الفوز توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية حول المباراة وأداء بعض اللاعبين.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

وشهد اللقاء منذ بدايته في تمام الساعة الثامنة مساءً منافسة ساخنة وأداء رجوليا من لاعبي الفريقين، كلاهما يحاول تحقيق الفوز وحصد اللقب، قبل أن يأتي لاعب الزمالك أحمد حمدي ويحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول لتشتعل مدرجات استاد القاهرة الدولي والشوارع المصرية هتافًا للفارس الأبيض.

أحمد حمدي يحرز هدفا للزمالك

واستمر لاعبو الزمالك على أدائهم القتالي والرجولي طوال الـ99 دقيقة وهي عمر اللقاء كاملة مضافة إلى 9 دقائق وقت بدل الضائع، ليطلق بعدها الحكم السنغالي عيسى سي صافرته معلنًا نهاية اللقاء وفوز الفارس الأبيض وحصده الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

تحقق توقعات عبير فؤاد

وبإحراز أحمد حمدي هدف اللقاء وحصد الزمالك للبطولة تكون قد تحققت توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية الشهيرة؛ إذ سبق لها وتوقعت خلال حديثها لـ«الوطن» أداء اللاعب أحمد حمدي، قائلة: «أحمد حمدي، مواليد 10 فبراير، برج الدلو، وسيكون في أفضل حالاته، ويتمتع بحظ وفير وقدرته على التحرك بشكل صحيح، ومتوقع إحرازه للأهداف».

كما توقعت عبير فؤاد فوز الزمالك في لقائه أمام نظيره نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، قائلة: «لاعبو الفريقين هيكونوا على مستوى متقارب، لكن الزمالك هيكون هو الأقرب لتحقيق الفوز بالبطولة».