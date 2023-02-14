بورسعيد تستقبل 70 ألف شجرة لزراعتها في المستشفيات والمصالح الحكومية

استقبلت محافظة بورسعيد، اليوم، 70 ألف شجرة، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قافلة الأشجار، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، موجهًا الشكر للرئيس على هذه المبادرة التي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ.

المبادرة تستهدف 9900 موقع في المحافظات

وتستهدف المبادرة تحديد 9900 موقع في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، و ترتكز المبادرة على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

زراعة الأشجار المثمرة

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم زراعة الأشجار المثمرة في المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، والجامعات والطرق الرئيسبسة والفرعية ، والأماكن المغلقة، للحفاظ على تلك الأشجار.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هذه المبادرة لها هدف قومي بتشغيل الأيدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وبالتالي توفير فرص عمل وأكد المحافظ على أهمية المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، لما لها من ٱثار ايجابية في الحد من التغيرات المناخية ، المتمثلة في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري والحد من مخاطره، وتحسين نوعية الهواء من خلال زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي وبالتالي الحصول على أكسجين نقي مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين .