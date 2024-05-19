صبحي عسيلة لـ«الشاهد»: مبالغة غير مسبوقة من إسرائيل بشأن أحداث 7 أكتوبر

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن في صراع الزوايا، قمة الحياد أن تعلن انحيازك منذ البداية للقضية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن أحداث السابع من أكتوبر شهدت مبالغة غير مسبوقة من إسرائيل في الأحداث والأرقام.

الإعلام قادر على صناعة شيء من لا شيء

ونوه بأن الإعلام قادر على صناعة شيء من لا شيء، والإعلام لا بد أن يعرض الحقيقة دون تضخيم أو تسليط الضوء على صورة معينة.

وأشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي بالغ بشكل كبير في أحداث السابع من أكتوبر؛ الأمر الذي صدر المشهد للشارع الإسرائيلي بأن جيشهم قد هُزم وهذا إهانة للجيش الذي لا يقهر.

الفصائل الفلسطينية ارتكبت خطأ بتصوير طوفان الأقصى

وتابع أن الفصائل الفلسطينية ارتكبت خطأ عند تصوير عدد من المشاهد لعملية طوفان الأقصى، وهذا ما دفع الإعلام الإسرائيلي والدولي إلى فبركة بعض الحقائق مثل قتل الفصائل للأطفال وغيرها من الاتهامات التي روجت لها الحكومة الإسرائيلية.