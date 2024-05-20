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باسم سمرة يروج لفيلم «اللعب مع العيال» بصورة من الكواليس: الكلام على كبير

كتب:

ياسمين محمود
01:04 ص | الإثنين 20 مايو 2024
باسم سمرة

باسم سمرة

روّج الفنان باسم سمرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلم اللعب مع العيال، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.

ونشر باسم سمرة صورة من كواليس الفيلم معلقا: الكلام على كبير في العيد الكبير، فيلم اللعب مع العيال عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية والعربية.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام وأسماء جلال، وباسم سمرة، وحجاج عبدالعظيم، وويزو، ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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بقلم ياسمين محمود