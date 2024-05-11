مفاجأة في فيديو باسم سمرة المنتشر عبر مواقع التواصل.. حقيقي أم مزيف؟

تصدر مقطع فيديو للفنان باسم سمرة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، في أثناء ظهوره في لقاء تلفزيوني، ورده على المذيعة بطريقة غريبة عندما سألته عن من هي سيدة السينما المصريّة بالنسبة له، ما أثار موجة سخرية واسعة.

باسم سمرة قال في معرض رده على المذيعة، إنّ هدى سلطان وهند رستم هما أنثى السينما، وبعدها تحدثت المذيعة بكلمة باللغة الإنجليزية، فيما كان جواب «سمرة» بعيدًا عن سياق السؤال، ما جعل الفيديو يبدو مضحكًا.

لكن بالبحث عن أصل الفيديو، تبيّن أنه ليس حقيقيًا، بل معدّلًا باستخدام برنامج المونتاج، بينما يظهر في المقطع الحقيقي باسم سمرة وهو يرد بإجابة منطقية وكاملة على سؤال المذيعة.

حقيقة الفيديو المزيف لباسم سمرة

الفيديو الأصلي أوضح أنّ المذيعة عندما تحدثت بالكلمة الإنجليزية «Guess»، قائلة: «أنت عارف مين اللي جاوب عليا الرد ده وقالي هدى سلطان، محمد خان ألف رحمة ونور عليه»، ليرد الفنان باسم سمرة قائلاً: «حبيبي الله يرحمه صوت حلو تمثيل رائع، جمال طول بعرض».

أما في الفيديو المزيف، فتظهر المذيعة وهي تقول لـ«سمرة»: «عارف مين اللي قالي الرد ده؟ Guess» فيجيب «باسم» بكلمة مقتضبة: «الله يرحمه»، فيما يبدو المشهد كوميديًا، لكنه في الحقيقة مجتزأ من الحوار وليس كاملًا.

الفيديو المزيف حصل على مليون ونصف مشاهدة

وحقق الفيديو المزيف نحو مليون ونصف مشاهدة، وآلاف التعليقات والتفاعلات، وهو ما ساعد في انتشاره بكثرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.