باسم سمرة يكشف كواليس جديدة من فيلم «ريستارت» مع تامر حسني

يواصل الفنان باسم سمرة تصوير فيلمه الجديد «ريستارت»، الذي يجمعه بالفنان تامر حسني في أول عمل فني له، إذ يتضمن الفيلم العديد من المفاجآت يتم الإعلان عنها لاحقًا.

كواليس فيلم ريستارت

ونشر الفنان باسم سمرة صور جديدة من كواليس الفيلم، التي جمعته بالفنان تامر حسني من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق قائلاً: «من كواليس تصوير فيلم ري ستارت دعواتكم».

أبطال فيلم ريستارت

ويعد فيلم «ريستارت»، هو التعاون الثاني بين الفنان تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، بعد فيلم «مش أنا»، كما أنه التعاون الثاني الذي يجمع هنا الزاهد مع الفنان تامر حسني، ويجمع خلاله بين الكوميديا والرومانسية.

فيلم «ريستارت»، من بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة، وآخرين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.