دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»

تشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والصحراء الغربية، وشمال الصعيد نشاطًا وزيادة في سرعة الرياح الشمالية الشرقية، إذ كانت حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من زيادتها خلال الساعات الأخيرة، مع إمكانية أن تصبح الرياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على المناطق والطرق المفتوحة جنوب البلاد.

دعاء الرياح

ومع حلول الرياح، يردد البعض دعاء الرياح؛ أملا أن تمر هذه الموجة المتقلبة بسلام عليهم، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذه الأوقات، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء الرياح مستحب

استشهدت دار الإفتاء، عن دعاء الرياح، بما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا عصفت الرياح: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

ويردد البعض في دعاء الرياح التالي:

«اللهم إنا نسألك من خيرِ هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أُمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أُمرت به».

- «اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين».

- «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك».

- «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رِيحا».