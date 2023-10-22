دعاء الرياح والمطر.. اللهم إني أسألك خيرها ونعوذ بك من شرها

يحرص الكثيرون على ترديد دعاء الرياح والمطر لنيل الثواب واستجابة دعائهم، وذلك في ظل التقلبات الجوية المتغيرة خلال الساعات الماضية في أنحاء الجمهورية، وإلى جانب دعاء «اللهم إني أسألك خيرها» فهناك العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها وقت سقوط الأمطار.

دعاء الرياح والمطر.. اللهم إني أسألك خيرها

وحول دعاء الرياح والمطر، أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الإلكترونية بأنه قد روى عن ابي هريرة بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا».

وفيما يتعلق بـ«دعاء الرياح والمطر»، بخلاف دعاء «اللهم إني أسألك خيرها»، فستعرض «الوطن» في السطور المقبلة بعض الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها حال وجود رياح أو مطر ومنها:

- اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أُرسلت به ونعوذ من شرها وشر ما فيها

«اللهمّ لك الحمد والشكر على هذا المطر، ونسألك يا إلهي أن تجعله بركةً لنا في أرضنا وفي نفوسنا».

- «اللهم بارك لنا فيما أنزلته من المطر وارزقنا به أفضل المحاصيل والزروع، وأدم علينا الخير ووفقّنا لطاعتك وشكرك».

- «اللهمّ كما غسلت هذه الأرض بهذا المطر فاغسل قلوبنا ونقّنا من الخطايا والذنوب والآثام كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس».

- «اللهمّ امنن علينا بالرزق الوفير والخير العميم، ولا تحرمنا من المطر ولا تجعل ما أنزلته منه علينا آخر عهدنا به، وأعطنا ولا تحرمنا يا كريم يا رزّاق».

- «سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه».