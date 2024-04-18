دعاء الرياح والعواصف.. «اللهم إني أسألك خيرها وخير مافيها»

دعاء الرياح من الأدعية التي تقدم لنا نوعًا خاصًا من الراحة والأمان في وجه الظروف الجوية القاسية والعواصف، في لحظات الرياح القوية والعواصف، يكون الإنسان عرضة للشعور بالضعف والخوف، إلا أن الدعاء يمكن أن يكون وسيلة لتهدئة النفس وتقوية الإيمان، فنحن نتذكر بواسطته القدرة العظيمة لله على السيطرة على الظروف الطبيعية والحماية منها.

دعاء الرياح لطلب الخير والبركة

يعتبر دعاء الرياح أيضًا وسيلة لطلب الخير والبركة، وللحفاظ على الأمان والسلام في وجه الظروف الجوية الصعبة، كما يساعد الدعاء في توجيه القلب نحو الاعتراف بالله وتذكيره بعظمته وقدرته على التدبير والرعاية، وأوضحت دار الإفتاء أنه يستحب وقت الرياح أن نردد دعاء الرياح فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الرياح يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

حكم الدين في سب الرياح

قد روي الإمام أبوداود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة بشأن دعاء الرياح قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها».

أدعية الرياح لحفظ النفس

ومن المستحب في دعاء الرياح أن ندعو بما يحفظ نفوسنا وذوينا ويمكننا ترديد الأدعية التالية:

-اللهمَّ اجعلَها رحمةً ولا تجعلْها عذابًا اللهمَّ اجعلْها رياحًا ولا تجعلها رِيحًا.

- اللهمَّ لقحًا لا عقيمًا.

-رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

- اللَّهمَّ إني أستودعك ذريتي وأهلي يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم وعافهم من كلِّ آفةٍ وعاهةٍ، ومن سوء الأسقام والأمراض، ومن شرِّ طوارق الليل والنهار، ومن شر عين كلِّ حاسدٍ وغلِّ كلِّ حاقدٍ، ومن أصدقاء السوء.

-اللَّهمَّ يا ربي وربِّ كلِّ شيء ومليكه، إني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تمنَّ عليَّ بصلاح أحوال أهلي وذريتي.

-اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بَأَسْمَاعِنَا وَأَبَصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أحْيَيْتَنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا منْ لَا يَرْحَمُنَا، إنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.