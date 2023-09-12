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دعاء الرياح القوية كما ورد في السنة النبوية.. «اللهم اجعلها رحمة»

كتب:

رؤى ممدوح
09:43 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الرياح الشديدة- أرشيفية

الرياح الشديدة- أرشيفية

تشهد عدد من البلدان العربية والغربية نشاط شديد من الرياح، ويحرص الجميع على ترديد دعاء الرياح القوية، إذ ورد في السنة النبوية أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ذلك، نرصدها خلال السطور التالية: 

دعاء الرياح القوية

 وحول دعاء الرياح القوية، فهي كالتالي:

«اللهم إنا نسألك من خيرِ هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أُمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أُمرت به».

«اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رِيحا».

«اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين».

الريح من روح الله

«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك».

وجاء أيضًَا عن دعاء الرياح في روايةٍ للإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان يقول: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا».

 

 

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بقلم رؤى ممدوح