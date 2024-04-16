بعد تحذير «الأرصاد» من «أصعب 48 ساعة».. تعرف على دعاء الرياح والعواصف الترابية

في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تداعيات ظروف جوية صعبة، وصفها بعض الخبراء بأنّها «أصعب 48 ساعة»، يأتي دعاء الرياح والعواصف الترابية كملاذ ووسيلة للتوكل على الله وطلب الحماية والسلامة.

دعاء الرياح والعواصف الترابية

وحول دعاء الرياح والعواصف الترابية، قالت دار الإفتاء المصرية: «كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح قالَ: اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ»، رواه مسلم.

دعاء الرسول عند الرياح

وبخصوص الحديث عن دعاء الرياح، فقد جاء في روايةٍ للإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان يقول: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا».

أدعية الرياح

ومن الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها عند الرياح والعواصف الترابية، على سبيل المثال لا الحصر:

«اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رِيحا».

«اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين».