الملك تشارلز الثالث يعلق على إصابة زوجة ابنه بالسرطان: فخور بشجاعتها

كشف ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم، عن فخره بالأميرة كيت ميدلتون، زوجة ابنه الأمير ويليام، بعد شجاعتها في الإعلان عن إصابتها بالسرطان، بحسب المتحدث باسم قصر باكنجهام.

دعم لكيت ميدلتون

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أشار المتحدث باسم قصر باكنجهام، إلى أن الملك تشارلز الثالث على اتصال وثيق مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية، وسيعمل الملك والملكة كاميلا على مواصلة تقديم حبهما ودعمهما للعائلة بأكملها خلال هذا الوقت العصيب.

الإصابة بالسرطان

وجاء الإعلان عن إصابتها بالسرطان بعد أسابيع من اختفائها وإجرائها عملية جراحية وسط تكهنات دفعت القصر الملكي لتوضيح الأمر حول صحتها.