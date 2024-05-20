الأميرة رشا يسري: الشارع الإسرائيلي يشهد ذروة الانقسام حاليا بسبب الحرب على غزة

كشفت الأميرة رشا يسري كاتبة صحفية وباحثة في الشأن الإسرائيلي، إن ما يشهده الشارع الأمريكي، في الآونة الأخيرة يأتي نتيجة لموقف الرئيس جو بايدن تجاه القضية الفلسطينية، والدعم اللانهائي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يقوي من موقف ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الحرب على غزة

وأضافت في لقاء مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن الشارع الإسرائيلي في الفترة الحالية يشهد ذروة الانقسام بسبب الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر.

صراع جانتس ونتنياهو

تابعت: «الأحزاب المتطرفة المتشددة في إسرائيل تعرضت للانحلال مع بداية الحرب على غزة؛ ولكن نتنياهو طلب العون من الأحزاب الوسطى وطلب منهم تكوين مجلس حرب يُشكل من الوسط واليمين»، لافتة إلى أن «بيني جانتس» رئيس أركان سابق بحيش الاحتلال الإسرائيلي كان من أكثر الأشخاص دخولًا في المعترك السياسي بعد تركه للجيش الإسرائيلى، ليكون مرشحا على منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية خلفا لنتنياهو.