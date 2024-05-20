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الأميرة رشا يسري لـ«بين السطور»: العالم يتعامل مع فلسطين بسياسة «الكيل بمكيالين»

كتب:

شريف سليمان
01:00 ص | الإثنين 20 مايو 2024
الأميرة رشا يسري كاتبة صحفية وباحثة في الشأن الإسرائيلي

الأميرة رشا يسري كاتبة صحفية وباحثة في الشأن الإسرائيلي

قالت الأميرة رشا يسري كاتبة صحفية وباحثة في الشأن الإسرائيلي، إنّ العالم الغربي وحلفاء إسرائيل يضغطون ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضافت في لقاء مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن العالم يتعامل مع فلسطين بـ«الكيل بمكيالين»، مشيرةً إلى أن الشعوب الأوروبية لم تعد تغفل ما تفعله حكوماتهم ورؤساؤهم. 

وتابعت: «الطلاب في أوروبا سيتقلدون مناصب وهم يعلمون أن للشعب الفلسطيني حقا ولا يوجد من يدعمهم، فمن ينادون بالحريات في أوروبا يعجزون عن تلبية مطالب الفلسطينيين».

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بقلم شريف سليمان