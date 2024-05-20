إيمي سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدها: «ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك»

أحيت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» ذكرى وفاة والدها سمير غانم والذي رحل عن عالمنا في 20 مايو عام 2021.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة لوالدها معلقة: ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا على فراقك وحشتني يا بسبوس.

رحيل سمير غانم

ورحل سمير غانم عن عالمنا عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، الذي أثر على جميع أجهزة جسمه، كما أصيب بفشل كلوي وخضع للعديد من جلسات الغسيل الكلوي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، داخل المستشفى.

وعانى سمير غانم من مضاعفات فيروس كورونا أكثر من شهر، بعد إصابة ابنته دنيا، وزوجته دلال عبدالعزيز، في أثناء تصويرهما مسلسل «عالم موازي»، الذي كان مقرر عرضه في رمضان، لكنه خرج في اللحظات الأخيرة بسبب عدم استكمال التصوير لمرض أبطال العمل.