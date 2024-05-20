«سيسكا موسكو» يحل ضيفا على «نوفجورود» بالدوري الروسي

يحل سيسكا موسكو ضيفا على نظيره نيجني نوفجورود على ملعب «نيجني نوفجورود»، ضمن الجولة 29 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل سيسكا موسكو مباراة نيجني نوفجورود، بالفوز على نظيره زينيت بهدف دون رد أحرزه فيدور تشالوف من ضربة جزاء بالمباراة التي استضافها على ملعب «جازبروم أرينا»، في قمة الجولة 28 لبطولة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، ليحتل المركز السابع بالمسابقة برصيد 42 نقطة.

خسارة كبيرة لنوفجورود أمام سوتشي

وفي المقابل، خسر نيجني نوفجورود أمام سوتشي بنتيجة 1-6 في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «فيشت الأولمبي»، بالجولة 28 لبطولة الدوري الروسي الممتاز، ليحتل المركز الـ14 بالمسابقة برصيد 29 نقطة.