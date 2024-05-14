فتنة أرسنال تفسد أحلام جماهير توتنهام أمام السيتي في الدوري الإنجليزي

على عكس المعتاد، دخل جمهور توتنهام لمباراتهم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، لتشجيع الفريق المنافس، متمنين هزيمة فريقهم لعدم فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي، خاصة مع وجود عداوة تاريخية بين فريقين لندن أرسنال وتوتنهام.

مشجع توتنهام يتمنى هزيمة فريقه أمام السيتي

أحد المشجعين تحدث في تصريحات تليفزيونية عن تمنيه لهزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي اليوم، موضحًا أنه يفضل عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في حالة مساعدة أرسنال على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

مشجع آخر قال إنه يجب أن يخسر فريقه اليوم لأن المشاركة في الدوري الأوروبي وعدم تتويج أرسنال بالدوري أفضل من دوري الأبطال، كما يرى مشجع آخر أنه من الضروري عدم الفوز بالمباراة اليوم، من أجل إبعاد فريق أرسنال عن لقب الدوري الممتاز.

عداوة أرسنال وتوتنهام

تلك الأحاديث التي صرح بها بعض جماهير توتنهام، يرجع سببها إلى العداوة التاريخية بين أرسنال وتوتنهام، حيث يعد الديربي الأقوى في لندن، فبدأت العداوة في فترة العشرينيات من القرن الماضي، بعد أن انتقل أرسنال إلى ملعب جديد بالقرب من استاد وايت هارت لين الخاص بنادي توتنهام، الأمر الذي أغضب جماهير السبيرز باعتبار أن الأرض التي بني عليها الاستاد مملوكة لهم.

صحيفة تليجراف البريطانية، ذكرت أن بعض جماهير توتنهام قاموا ببيع التذاكر لجماهير أرسنال لتشجيع الفريق أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

نادي أرسنال اللندني يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة بعد خوض 37 مباراة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بنفس عدد النقاط، لكن بتفوق أرسنال بفارق الأهداف، وبعد خوض الفريق السماوي 36 مباراة فقط، ويحتاج أرسنال تعطل السيتي من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي، الذي غاب عن الفريق منذ 20 عامًا، حين ربحوا دوري اللا هزيمة.