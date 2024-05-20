«الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والمحافظات بسرعة 40 كيلومترا

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض القاهرة الكبرى وعدد من المناطق المختلفة على محافظات شمال وجنوب ووسط الصعيد وسيناء وجبال البحر الأحمر، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة بسرعات تختلف من محافظة لأخرى.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والمحافظات

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ سرعات الرياح الشمالية على القاهرة الكبرى تتراوح بين 33 و34 كيلومترا في الساعة، كما تنشط الرياح الشمالية الشرقية التي تصل سرعاتها إلى 40 كيلومترا في الساعة، وتكون على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء، وجنوب وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

سرعات الرياح اليوم على القاهرة والمحافظات

ووفق تقرير هيئة الأرصاد الجوية، ترصد السطور التالية معدل سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم على القاهرة والمحافظات اليوم، كما يلي.

- سرعات الرياح على القاهرة الكبرى 34 كيلومترا في الساعة، ويكون الطقس مشمس وتكون الرياح شمالية مثيرة للرمال والأتربة.

- سرعات الرياح الشمالية على جنوب الوجه البحري بسرعة 34 كيلومترا في الساعة، مثيرة للرمال والأتربة، ويكون الطقس مشمس.

- سرعات الرياح الشمالية المعتدلة على السواحل الشمالية الغربية، 26 كيلومترا في الساعة، طقس مشمس.

- سرعات الرياح الشمالية المعتدلة على السواحل الشرقية ووسط سيناء تكون 26 كيلومترا في الساعة، ويكون الطقس مشمس.

- سرعات الرياح الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، ويكون الطقس مشمس.

- سرعات الرياح شمالية شرقية مثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال ووسط الصعيد، 33 كيلومترا في الساعة، ويكون الطقس مشمس.

- سرعات الرياح الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات جنوب الصعيد وتصل إلى 34 كيلومترا في الساعة ويكون الطقس مشمس.