«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة مستمر لأكثر من 10 أيام.. وطول الموجة غير طبيعي

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه جرى التحذير بالفعل من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وقبل الموجة الحارة بنحو 5 أيام، حتى يستعد المواطنون، وتتخذ الجهات المعنية إجراءاتها.

وتابعت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «الحياة»، أن الموجة الحارة التي بدأت الخميس الماضي، متوقع استمرارها حتى نهاية هذا الأسبوع، وفقاً للتقديرات، بل يمكن أن تستمر لأكثر من هذا، وهي طويلة نسبيا، وقد تصل إلى 10 أيام.

وأوضحت أنَّ طول الموجة الحارة من شأنه أن يزيد الشعور الشديد بارتفاع درجات الحرارة، خاصةً مع طول ساعات النهار، والشعاع الشمسي، وسطوع الشمس سيكون أكثر من المعتاد، لتكتسب الأجسام طاقة حرارية أعلى، وبالتالي سنشعر بالحر سواء في الخارج أو داخل المنازل.

ونوهت بأنَّ «طول الموجة غير طبيعي، أي أنه من المعتاد في فصل الربيع وجود موجات حارة لا تزيد عن 3 أيام وتنكسر، لكن هذه المرة قد تصل إلى 10 أيام وربما أكثر، والسبب التغيرات المناخية».