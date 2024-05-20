مؤسس مهرجان الطبول يكشف تفاصيل الدورة الـ11: 30 فرقة تشارك في المواويل الشعبية

كشف الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، تفاصيل الدورة الـ11 للمهرجان تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 مايو الجاري وتستمر حتى 1 يونيو على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر الساعة التاسعة مساء، ويُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار ومكتبات مصر العامة.

الاستعانه بفرق من السفارات المقيمة في مصر

وقال انتصار في بيان صحفي، إنّ الدورة الاستثنائية تقام في ظروف صعبة نظرا لترشيد النفقات، وجرى الاستعانة بفرق من السفارات المقيمة في مصر من مختلف ثقافات الشعوب، ومنها «جنوب السودان، فلسطين، اليابان، كولومبيا، الصين، الهند، موريتانيا، مصر»، وأكثر من 30 من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بأقاليم مصر المختلفة.

وأضاف أنّ عدد المشاركين من الدول في دورات المهرجان خلال الـ11 عاما أكثر من 170 دولة جاءوا إلى مصر لتقديم إبداعاتهم في حوار فني بديع بين الحضارات المختلفة، لافتا إلى أنّ المهرجان يشهد فعاليات مهمة، إضافة إلى تنظيم معرض وورش في فنون الدمي للعرائس والماريونيت تحت إشراف الفنان محمد فوزي، يشارك فيها أكثر من 20 فنانا وفنانة في فن العرائس والماريونيت.