فعاليات اليوم الخامس لمشروع اكتشاف المواهب الرياضية في الإسكندرية

بدأت فعاليات اليوم الخامس لمشروع اكتشاف المواهب الرياضية الذي أطلقته مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وتحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، لمواصلة اكتشاف المواهب من خلال التدريبات وعرض مهارات الطلبة، لانتقاء الأفضل من خلال المتخصصين في اللعبات الرياضية المختلفة.

تعاون مثمر

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المشروع إضافة قوية لرعاية واكتشاف الموهوبين من طلبة المدارس بالإسكندرية، وجرى اختيار اللاعبين من مدارس مديرية التربية والتعليم بعدد 900 لاعب ولاعبة، وتم الكشف الطبي عليهم من خلال أطباء متخصصين بكلية طب الإسكندرية، وسيتم الدفع باللاعبين المتميزين للأندية الرياضية والمشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

تصفيات بين اللاعبين

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المشروع يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية وخلق وإعداد جيل من الرياضيين يمثل مصر في البطولات العالمية والمحافل الدولية، على أن تجري الاختبارات والتدريبات بشكل يومي للتصفيات بين الطلبة وتم اليوم الخامس بعمل عدد من اختبارات اللياقة البدنية والمهارات.