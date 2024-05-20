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أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-5-2024 في الصاغة.. «اعرف آخر تحديث»

كتب:

مارينا رؤوف
09:24 ص | الإثنين 20 مايو 2024
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-5-2024 في مصر حالة من التذبذب، خاصة عيار 21 الذي يحظى بمتابعة قطاع كبير من المواطنين، نظرا لأنه العيار الأكثر شيوعا وانتشارا في مختلف محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لآخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 3629 جنيها، وهذا السعر لا يشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين مبلغ 3175 جنيها، والسعر لا يشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 2721 جنيها دون إضافة  أسعار الضريبة وقيمة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 2117 جنيها، «السعر لا يشكل أسعار الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 25 ألف و400 جنيه، بدون إضافة  أسعار الضريبة والمصنعية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.