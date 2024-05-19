أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-5-2024.. انخفاض سعر الجنيه 40 جنيه

استقرار كبير شهده أسعار الذهب اليوم الأحد 19-5-2024 مع بداية التعاملات الصباحية دون تغيير، غير أن الجنيه الذهب قد انخفض سعره، أمس، بواقع 40 جنيه دفعه واحده، لكن لم تتغير أسعار باقي الأعيرة في محلات الصاغة، ويهتم قطاع كبير من المواطنين، بمتابعتها على مدار اليوم، للوقوف على آخر مستجداتها، إما رغبة في الشراء للزينة، أو استثمار أموالهم من خلاله على المدى البعيد.

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

تستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، سعر الذهب في محلات الصاغة، وفقا لآخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3599 جنيه للبيع، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3150 جنيها للبيع، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو، 2701 جنيه للبيع، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2101 جنيها للبيع، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 25 ألفا و320 جنيه للشراء، بعدما سجل 25 ألف و360 جنيه مع بداية التعاملات الصباحية ، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.