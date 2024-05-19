أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد.. «اعرف عيار 21 بكام»

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الموافق الأحد 19-5-2024، بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الصاغة نحو 3165 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة وبالنسبة للبيع 3150 جنيهًا، بحسب بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

وبخلاف عيار 21، نرصد في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر الموافق الأحد 19-5-2024 لجميع الأعيرة والجنيه الذهب بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام عيار 24 الأكثر نقاء، جاء بـ3617 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، والبيع 3599 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 2713 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة و2701 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 بـ2210 جنيهات للشراء بدون مصنعية أو ضريبة و2101 جنيه للبيع.

سعر الجنية الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بـ25 ألفًا و320 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ2415 دولارًا أمريكيًا.