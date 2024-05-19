أسعار الذهب العالمية خلال الأيام المقبلة.. «جولد بيليون» ترصد التوقعات

كشفت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، عددا من العوامل التي قد تؤثر على سعر الذهب العالمي والمحلي، خلال الأيام المقبلة، منها محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي ستراقبه الأسواق بشكل كبير، لمعرفة توجهات أعضاء البنك بخصوص مستقبل التضخم وأسعار الفائدة.

انتظار تصريحات البنك الفيدرالي

وأشارت إلى أن أسواق الذهب تنتظر المزيد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي، التي لا تزال تؤكد عدم نية البنك لخفض الفائدة في وقت قريب، وكذلك تترقب الأسواق صدور تفاصيل البرنامج التحفيزي الضخم من قبل الصين، الذي يصل قيمته إلى 1 تريليون يوان، وما سيكون لهذا من تأثير كبير على أسعار الذهب والسلع الأخرى.

أما عن الأسعار المحلية فإنه خلال الأسبوع الماضي حقق سعر الذهب المحلي مكاسب بنسبة 1.1%، إذ أغلق عند المستوى 3170 جنيه، وتترقب الأسواق المحلية التراجع التدريجي المستمر في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وأثره في الحد من مكاسب الذهب المحلي.

تدفق الدولارات

وتترقب الأسواق التدفقات الدولارية ومشتريات الأجانب من الدين الحكومي، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع المتاح من النقد الأجنبي في النظام المصرفي، لينعكس على أداء الأسواق بشكل عام.