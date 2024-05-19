تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأحد 19-5-2024

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 19-5-2024، تراجعا طفيفا مع نهاية اليوم، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3160 جنيها للبيع، و3150 جنيها للشراء، بانخفاض بلغت قيمته نحو 5 جنيهات، وفقا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب في تمام الساعة 5:40 مساءً.

أسعار الذهب اليوم

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 19-5-2024، وفقا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3630 جنيها للبيع و3600 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3160 جنيها للبيع و3150 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2711 جنيها للبيع، و2700 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2110 جنيهات للبيع، و2100 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1806 جنيهات للبيع، و1802.75 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 25360 جنيها للبيع، و25240 جنيها للشراء.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميا اليوم بقيمة 2415 دولارا للبيع، و2414 دولارا للشراء.