تداول 15 ألف طن و818 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت 10 سفن، بالإضافة إلى تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و818 شاحنة و120 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 264 شاحنة و90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 554 شاحنة و30 سيارة.

تداول 3965 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض وتغادر ثلاث سفن وهي أمل الحرية 1 وبوسيدون اكسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين سينا وأمل وغادرت السفينتين سينا والرياض، كما تم تداول 3965 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتىي أيلة وآور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة «LOTUS» قادمة من جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2960 راكبا بموانيها.