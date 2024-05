فيلم «IF» يحقق 59 مليون دولار في 3 أيام بدور العرض العالمية

يواصل الفيلم الخيالي «IF» صعوده في شباك التذاكر خلال أيامه الأولى في دور العرض السينمائي، محتلا المركز الأول في قائمة الإيرادات بتحقيق 10.6 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم على مدار 3 أيام إلى 35 مليون دولار، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم IF يصتدر شباك التذاكر

ووصلت الإيرادات الكلية لفيلم IF الذي بلغت ميزانيته 110 ملايين دولار، إلى 59 مليون دولار، بعدما حقق في السوق الخارجية إيرادات بلغت 24 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر الأمريكي فيلم Kingdom of the Planet of the Apes، والذي حقق إيرادات بلغت 8.2 مليون دولار، ليرتفع إيراداته المحلية على مدار 10 أيام في السينمات إلى 101 مليون دولار، أما في المركز الثالث فيلم The Strangers: Chapter 1، بإيرادات بلغت 2.8 مليون دولار في يومه الثالث بدور العرض السينمائي، وبذلك يصل إجمالي إيرادات الفيلم على مدار 3 أيام لـ 12 مليون دولار.

Challengers يتذيل قائمة الإيرادات

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم The Fall Guy محققا 2.4 مليون دولار، وإجمالي إيرادات محلية بلغ 62 مليون دولار حققها على مدار 17 يوما، وفي المركز الخامس جاء فيلم Challengers الذي لم يحقق سوى 862 ألف دولار، بإجمالي إيرادات خلال 24 يوما وصل إلى 43 مليون دولار.