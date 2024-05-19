فيلم «El Sombreron» يجمع بين الممثلين أدريا أرجونا وإدجار راميريز

تعاقدت الممثلة الأمريكية أدريا أرجونا، والممثل إدجار راميريز، للعب دور البطولة في فيلم El Sombreron، وهو فيلم تشويق من إخراج جيرو بوستامانتي، ويعد تجربته الثانية بعد فيلم «La Llorona» الذي حصد جائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم في مهرجان البندقية السينمائي.

قصة فيلم El Sombreron

وتدور أحداث الفيلم حول قصة (ليلى)، وهي امرأة طموحة محاصرة في الجحيم باعتبارها زوجة رئيس عصابة عنيفة، وفي محاولة يائسة للتحرر، تغتنم الفرصة التي يقدمها لها شخص غريب غامض يدعى رامون، الذي وعدها بتهريبها شمالا، ومع ذلك، بينما تسافر معه، تكتشف الحقيقة المروعة بشأن رفيقها وتجد نفسها مدفوعة في أعماق الجحيم، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وفي بيان صحفي، قال منتج الفيلم: «في فيلم El Sombreron، يدمج جايرو بين الواقعية السحرية والفولكلور والرعب ليستحضر بوضوح الجحيم الذي تخلقه الحدود، لم يكن بوسعنا اختيار ممثلين أفضل من أدريا أرجونا وإدجار راميريز الموهوبين للغاية».

أدريا أرجونا تنتظر عرض «Hit Man» و«Blink Twice»

وتعيش أدريا أرجونا حالة من النشاط الفني، إذ تشارك في بطولة فيلم «Hit Man» للمخرج ريتشارد لينكلاتر أمام جلين باول، الذي سيُعرض في السينما في 24 مايو الجاري، وستظهر أيضًا في الفيلم الإخراجي الأول لزوي كرافيتز بعنوان «Blink Twice»، وسيُعرض في السينما في 23 أغسطس المقبل.