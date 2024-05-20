فيلم «IF» يحقق 14 مليون دولار في أول أيام عرضه بدور السينما

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الخيالي «IF» قائمة الإيرادات في شباك التذاكر، في يومه الأول من العرض في السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية، محققا إيرادات بلغت 10.3 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي إيرادات بلغت 3.9 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 14.2 مليون دولار حسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

وكان من المتوقع أن ترتفع إيرادات فيلم «IF» خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية؛ لتبلغ إيرادات 40 مليون دولار، ولكن بعد تحقيق الفيلم 10.3 مليون دولار في اليوم الأول، جرى تخفيض تقديرات نهاية الأسبوع إلى 30 مليون دولار، في الوقت الذي تجاوزت فيه ميزانية الفيلم 110 ملايين دولار.

تفاصيل فيلم «IF»

فيلم «IF» من تأليف وإنتاج وإخراج جون كراسينسكي، ومن بطولة كايلي فليمنج، ورايان رينولدز، وكراسنسكي، وفيونا شو، وألان كيم، وليزا كولون-زاياس، إلى جانب أصوات فيبي والر بريدج، ولويس جوسيت جونيور، وستيف كاريل.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة «بيا» البالغة من العمر 12 عامًا، وجارتها «كال» اللتان يجدن أنهن قادرات على رؤية أصدقاءهن الوهميين، كأنهم شخصيات حقيقية.