أمير المصري يكشف عن شخصيته في فيلم Giant: قصة صعود ملاكم من الطبقة العاملة

نشر الفنان أمير المصري أول صورة له من فيلم Giant بدور الملاكم نسيم حميد مع الفنان بيرس بروسنان وهو على حلبه المصارعة.

تفاصيل فيلم Giant بطولة أمير المصري

ويسرد الفيلم قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلي بطل ملاكمه كل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان ويشارك في الإنتاج، سيلفستر ستالون، ويتمّ تصويره في مدينة ليدز بدلا من بريطانيا.

آخر أعمال أمير المصري

ويعتبر أحدث أعمال أمير المصري مسلسل مليحة الذي عُرض في موسم رمضان الماضي من بطولة أمير المصري، ودياب، وأشرف زكي، وميرفت أمين، وسيرين خاس، وحنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة، وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.

ومؤخرًا عرض لأمير المصري في مهرجان SXSW العرض العالمي الأول لفيلمه See it Say it ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة 31 من المهرجان في اوستن تكساس – الولايات المتحدة.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك، ويضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

ويعرض لأمير المصري حالياً أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على BBC - Peacok- NBC كما يعرض له أيضاً المسلسل الأيرلندي Faithless، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.