عاجل.. مفاجأة من الأهلي لـ علي معلول.. «استبعاد من القائمة ومصير العقد»

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر، بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، بعد تأكد إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس.

علي معلول ينتهي تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وحتى هذه اللحظة لم يجر الاتفاق على التجديد، بسبب الاختلاف حول بعض بنود التعاقد، بعد 8 سنوات قضاها التونسي داخل جدران قلعة الجزيرة.

شوبير: الأهلي هيجدد عقد علي معلول

وقال أحمد شوبير في برنامجه «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف أم»: «معلوماتي إن الأهلي هيجدد خلاص لعلي معلول، وهناك شبه إجماع داخل مجلس الإدارة على التجديد للاعب، تقديرا لتاريخه ومشواره مع الفريق».

وأضاف حارس مرمى الأهلي الأسبق: «بصراحة كدا ده اللي لازم كان يحصل مع علي معلول، خاصة بعد إصابته، اللاعب أصبح من أساطير النادي وعمل مجهود وأرقام مع الفريق منذ انضمامه ولا أروع، ورغم تقدمه في العمر بيأدي الفترة الأخيرة بمستوى أكثر من رائع».

وعن مدة غياب معلول، قال أحمد شوبير: «هكون صريح معاكم وأقولكم إن الإصابة دمها تقيل وهتطول، وممكن منشوفش معلول في القائمة الأولية للموسم المقبل، ويتقيد في القائمة الثانية خلال يناير، وده هيكون بالتنسيق بين اللاعب والنادي».