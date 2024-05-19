عاجل.. رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب مباراة الأهلي والترجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رد فعل مفاجئ من محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بعد التعادل أمام الترجي الرياضي التونسي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على أرضية ملعب ستاد حمادة العقربي وانتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين.

غضب كهربا بعد التعادل أمام الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:« أن محمود عبدالمنعم كهربا، غضب بسبب عدم المشاركة أمام الترجي في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وتواجد وسام أبو علي في اللقاء طوال المباراة».

وحسم التعادل السلبي، نتيجة اللقاء الذي جمع الأهلي والترجي في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب حمادة العقربي، ويحتاج المارد الأحمر للانتصار بنتيجة هدف نظيف من أجل تحقيق اللقب.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباراة الإياب، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتقام المباراة مساء يوم السبت المقبل.