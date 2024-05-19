بعد مباراة رادس.. هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف لمواجهة الأهلي والترجي؟

لا تزال توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تصيب من حين لآخر، وآخرها ما حدث داخل ملعب رادس خلال المباراة التي جمعت بين الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تحققت أول نبوءاتها بشأن اللقاء الحاسم، فماذا حدث؟.

قبل المباراة بساعات، نقل موقع «الفريق» التونسي توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن النهائي الذي يجمع الأهلي والترجي، وتنبأت بعدم تسجيل الأهلي أهداف في مرمى الفريق التونسي، وهو ما حدث بالفعل في مواجهة الذهاب التي جمعت بينهما أمس السبت على ملعب رادس، وانتهت بالتعادل السلبي.

تحقق توقع ليلى عبد اللطيف بشأن الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وقالت ليلى عبد اللطيف: «الترجي سيحقق الفوز في إحدى مباراتي الذهاب أو الإياب، بينما الأهلي لن يتمكن من هز شباك الفريق التونسي».

وباتت توقعات ليلى عبد اللطيف تهم الكثيرين في ظل تحقق معظم توقعاتها منذ بداية عام 2024 في مختلف المجالات الفنية والسياسية والرياضية.

الأهلي يسعى لحسم لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي

وعاد الأهلي إلى القاهرة بتعادل سلبي من قلب ملعب رادس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤجلا الحسم لمواجهة الإياب المقرر استضافتها في ستاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل.

ويسعى الأهلي لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، إذ يعول على جماهيره التي ستتواجد في مدرجات ستاد القاهرة من أجل حسم اللقب القاري والتتويج باللقب على حساب الترجي التونسي، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب، وذلك بعد تعادله سلبيا في تونس.