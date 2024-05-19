عاجل.. «صدمة الموسم» في الأهلي قبل إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صدمة قوية بعد انتهاء مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيًا أمام الترجي التونسي، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، على ملعب رادس، بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم «الوطن سبورت» أن صدمة الجهاز الفني للأهلي جاءت بسبب تأكد غياب علي معلول الظهير الأيسر، عن لقاء الإياب أمام الترجي التونسي والمقرر له يوم السبت المقبل.

مدة غياب علي معلول عن الأهلي

ويأتي غياب علي معلول عن لقاء الإياب بسبب تعرض قدمه لتورم شديد بعد الإصابة في لقاء أمس، إلا أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية من أجل الوقوف على تفاصيل إصابته ومدة غيابه بشكل محدد.

وخضع علي معلول لأشعة أمس، في تونس، أثبتت شكواه من إصابة حول وتر أكيليس، وفضّل الجهاز الطبي في الأهلي استكمال الفحوصات الطبية والأشعة في القاهرة، بسبب ضيق الوقت، إذ تحركت بعثة الأهلي من تونس بعد المباراة مباشرة.

ويجهز الجهاز الفني لفريق الأهلي بدلاء علي معلول من أجل الاستقرار على التشكيل الأساسي في لقاء الإياب، خاصة أن كولر اعتمد على كريم فؤاد في لقاء أمس.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري الأبطال

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب باستاد القاهرة يوم السبت المقبل، وذلك من أجل حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء لقاء الذهاب سلبيًا.