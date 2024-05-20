رئيس جامعة أسيوط: حريصون على مدّ جسور التعاون مع شركاء الصناعة لتأهيل الطلاب

التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نخبة من التقنيين والمطورين في المجالات التكنولوجية المستحدثة، والشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا، بالتزامن مع انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف والعمل الحر في دورته الثانية، والذي تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بالتعاون مع فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، بحضور الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والمهندس أيمن عياد مدير فرع المعهد بأسيوط، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور جمال تاج رئيس الجامعة التكنولوجية الجديدة، والمهندس مصطفي صالح نائب رئيس غرفة صناعة البرمجيات.

تناول اللقاء آليات تحقيق الشراكة والتكامل بين شركاء الصناعة والتنمية، والشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا وجامعة أسيوط؛ من خلال التركيز على مهام وأدوار الجانبين، وآليات تزويد الطلاب بالمهارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكار، وريادة الأعمال لإعدادهم لسوق العمل، ومواكبة متطلبات وظائف المستقبل.

وقال المنشاوي إنّ جامعة أسيوط تحرص على مد جسور التعاون مع المؤسسات الصناعية باعتبارها شريكا رئيسيا في التنمية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، واهتمامها بتأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، من خلال إدراج البرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات مجتمع الصناعة في التخصصات الجديدة القائمة على المهارات التكنولوجية المستحدثة.

وأشاد بالدور المهم الذي تقدمه هذه المؤسسات والشركات للمجتمع الجامعي بوجه عام، وللطلاب بوجه خاص، من خلال توفير العديد من فرص تدريب وتأهيل الطلاب عمليا، وصقل خبراتهم، وتنمية مهاراتهم، فضلا عن توفيرها للعديد من فرص العمل الملائمة لتخصصاتهم.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلوماتخلال اللقاء، بمكانة جامعة أسيوط المرموقة عالميًا وقيمتها العلمية الكُبرى، وإسهاماتها المتميزة في مجال البحث العلمى على المستوى الدولي، ومستويات الدراسة المتقدمة بها والتى تلبى حاجة سوق العمل سواء المحلية أو الدولية، بما يجعلها جامعة متفردة بين الجامعات.

شهد اللقاء حضور الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشؤون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة.