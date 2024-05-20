وزير العمل: عمال النظافة يؤدون عملا وطنيا للارتقاء بالوجه الحضاري لمصر

شهد حسن شحاتة وزير العمل فعاليات تسليم كارنيهات مزاولة مهنة لعاملين في قطاع النظافة وإدارة المخلفات، الحاصلين على التدريب في مجال عملهم، والتي نظمتها وزارة البيئة، وبمشاركة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبناء على بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والعمل.

وبحسب بيان صحفي اليوم الاثنين، فأن الوزير بدأ كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى د. ياسمين فؤاد وزير البيئة على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في فعاليات تسليم شهادات قياس مستوى المهارة، وكارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في مجال إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب في مجالهم وعددهم 700 شهادة في 4 محافظات هي: القاهرة وكفر الشيخ والقليوبية والغربية، وكذلك تغيير المسمى الوظيفي لهم إلى عامل إعادة تدوير، وعامل جمع أو فرز، وتسهيل إجراءات استخراج بطاقة رقم قومي بالمسمى الجديد.

مبادئ السلامة والصحة المهنية

وقال شحاته: «إن هذه الفعالية هي ترجمة عملية لبروتوكول التعاون بين الوزارات الثلاثة، حيث نسعى من خلاله إلى رفع الوعي للعاملين بالحقوق والواجبات، ومبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وعمل الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاوله المهنة كخطوات جادة تؤكد على تكريم الدولة للقائمين علي هذه المهنة، وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم والتدريب لهم، والعمل على تقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية لهم أثناء عملهم بما يضمن حمايتهم داخل مواقع عملهم، كما أنه تعاون يفتح آفاقا ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات الوزارات والجهات المعنية».

الارتقاء بالوجه الحضاري والجمالي لمصر

وأكد أن هذه الفئة من العمال، لها كل الاحترام والتقدير في أداء أعمالهم، داخل كافة القطاعات، كما أنهم يحظون باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، الحريصة دائما على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، أو الأولى بالرعاية، ومن بينها عمال النظافة الذين تتعرض حياتهم إلى المخاطر في بعض الأوقات، ويقومون بعمل وطني وإنساني كبير، كونهم يبذلون جهودا واسعة، في سبيل الارتقاء بالوجه الحضاري والجمالي لمصر أمام ضيوفها وزوارها، وفي تنظيم شوارعها، دون كلل أو ملل.