وزير العمل: مصر حريصة على التعاون مع «العمل الدولية»

أكدت وزارة العمل حرصها على التعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث تقوم ثقافة الجمهورية الجديدة على مبدأ الحوار الاجتماعي بين ثلاثية العمل من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، مُثمنة أوجه العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية للمزيد من ترسيخ الثقافة.

التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية «ifc»

وأكد إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل خلال ورشة عمل نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية «ifc»، بعنوان «معايير العمل والممارسات الدولية الجيدة في إدارة العمل»، أهمية التعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية.

وتابع أنّ مناخ العمل في مصر أرض خصبة نحو تحسين وتطوير أدوات سوق العمل في ظل الإصلاحات التي تنفذها الحكومة ومنها في مجال التشريعات، خاصة أنّ وزارة العمل بصدد مناقشة وإعداد مشروع قانون العمل الجديد تماشيًا مع المعايير الدولية بهدف تحقيق التوازن المنشود بين طرفي الإنتاج «أصحاب أعمال وعمال»، والمزيد من استقرار بيئة العمل والأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار، مُثمنا التعاون مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات خاصة «العمل الأفضل» الذي خرج حتى الآن بنتائج حقيقية ملموسة وكان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ويمكن البناء عليها في المستقبل.