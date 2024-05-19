«البيئة» تكرم 700 من العاملين بمنظومة المخلفات وتسلمهم بطاقات مزاولة المهنة

تحتفل وزارة البيئة بتسليم بطاقات مزاولة المهنة لـ700 من العاملين في هذا المجال، وذلك في حفل رسمي يُقام اليوم بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة وزير العمل.

لتقنين أوضاع العاملين في قطاع المخلفات وتحسين ظروف عملهم

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، لتقنين أوضاع العاملين في قطاع المخلفات وتحسين ظروف عملهم، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

وتُعد بطاقة مزاولة المهنة بمثابة اعتراف رسمي بمهارات وخبرات العاملين في منظومة المخلفات، إذ تُثبت إتمامهم بنجاح للبرنامج التدريبي الذي تمّ تنظيمه في محافظات «الجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية».

بطاقة مزاولة المهنة تسهل حصول العمال على فرص عمل مناسبة في الشركات

وتهدف هذه البطاقة إلى تسهيل حصول العمال على فرص عمل مناسبة في الشركات العاملة في منظومة إدارة المخلفات، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية المؤهلة، والجهات الحكومية، مما يُساعد على تحسين ظروف عملهم بشكل عام.

وتُعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة العاملين في منظومة المخلفات، وتقدير دورهم في الحفاظ على البيئة وصحة المجتمع.

يُشار إلى أن وزارة البيئة تعمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، بما في ذلك إنشاء محطات معالجة المخلفات الصلبة، وتحسين آليات جمع ونقل النفايات، ونشر الوعي البيئي بين المواطنين.