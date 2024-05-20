«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات تتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحانات العلوم للشهادة الإعدادية الترم الثاني، التي يؤديها الطلاب الآن باللجان، وذلك للتحقق منها.

وأكد المصدر، أنه في حال التحقق من مادة العلوم، سيكون هناك عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين الذين قاموا بتصوير أو ترويج ورق الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

العقوبة تصل لإلغاء الامتحان والحبس

وتابع المصدر، أنه تصل العقوبة إلى إلغاء الامتحان الحبس والغرامة، موجّهًا الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع في الغش، كي لا يحرموا من الامتحان.

كانت «جروبات» الغش الإلكتروني زعمت عبر تطبيق «تليجرام» تداول أسئلة وإجابات امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والذي يؤديه الطلاب اليوم وذلك بعد الوقت الأصلي للامتحان والذي بدأ في التاسعة صباحًا.